Expansion du Réseau Routier : Les bretelles de l’autopont de Cambérène opérationnelles dès ce vendredi

Le Préfet du Département de Dakar, Mor Talla Tine, a annoncé dans un communiqué officiel la mise en service imminente de toutes les bretelles encerclant l'autopont Cambérène, dans le cadre du Programme de construction de ponts et d'autoponts. L'événement est prévu pour le vendredi 25 août 2023 à 20h.



L'introduction de ces bretelles intervient peu après l'inauguration de l'autopont Cambérène le 4 mars 2023. Cette initiative est attendue avec espoir pour apporter une nette amélioration à la fluidité de la circulation dans la région.



Les entités impliquées dans ce projet, à savoir le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, le Préfet du Département de Dakar, ainsi que l'AGEROUTE, ont exprimé leur gratitude envers les usagers pour leur confiance.



Ils ont également réaffirmé leur engagement continu en faveur de l'amélioration de la mobilité dans le respect des orientations et directives du Président de la République.