Explosion de gaz à Derklé: Le bilan s'alourdit, Macky Sall "réitère ses condoléances"

Le bilan de l'explosion de la bonbonne de gaz survenue à Derklé le 15 septembre 2023 est passé à 8 morts depuis la disparition de Babacar Diouf qui était en soins intensifs.







Via X (ex Twitter), le Chef de l'Etat Macky Sall a réitéré ses condoléances et son soutien à la famille des défunts.