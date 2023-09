Explosion des gaz butane: causes, et précautions pour parer les explosions

L’explosion de gaz butane cause énormément de dégâts voire des pertes en vie humaine au Sénégal. Les accidents domestiques font des ravages et n’épargnent personne. Une famille basée à Derklé en a payé les frais. Vendredi dernier, une explosion de gaz butane a fait trois morts et plusieurs blessés graves dans une même famille. Face au manque de matériel de sécurité comme l’extincteur dans les maisons, et au déficit de formation en mesure de prévention, le gaz butane continue de faire des ravages au Sénégal. Joint au téléphone, Saër Sarr, responsable de la formation au secours national de la Croix rouge et M. Goudiaby, sapeur-pompier prodiguent quelques conseils de premiers secours. Ces conseils peuvent aider à prévenir les accidents et les incendies.





« En matière de prévention, il y a des normes à respecter que ce soit une maison ou une entreprise. Le gaz est très inflammable. Alors il faut le mettre dans un endroit arriéré. Cependant, il y a deux choses pouvant causer une explosion », disent-ils.





Selon le Pompier, si le gaz est exposé à une température extrême, c’est-à-dire, 600 degrés et que la pression à l’intérieur de la bouteille atteint 300-400 barres, elle va exploser. Dans nos maisons, constatent les spécialistes, on a l’habitude d’avoir un frigo, un fourneau incandescent et une prise électrique à côté de la bonbonne de gaz. Malheureusement, cela peut être source d'explosion lorsque la chaleur atteint certain degré ».





Dans la foulée, le secouriste relève qu’un défaut de fabrication peut aussi occasionner un incendie. C’est pourquoi, il faut toujours vérifier la bille (une petite boule qui relie le bec à la bouteille de gaz). Pour se faire, il faut mettre un peu d’eau sur la partie en question. S’il y a des bulles qui s'échappent alors on utilise un cure-dent pour le resserrer. Il faut également s’assurer que la bouteille de gaz ne soit pas étanche lorsque la flamme pénètre par la bille et rentre à l’intérieur. Sinon avec la pression, ça peut causer un incendie fatal », prévient le sapeur-pompier.





Pour sa part, Saër Sarr responsable de la formation au secours national de la Croix rouge exhorte les citoyens à adopter des méthodes simples et pratiques afin de prévenir ce genre de situation.