Explosion et Incendie à l’hôpital Fann : le pire évité de justesse, 15 malades évacués

Quinze malades hospitalisés au niveau du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de l’hôpital Fann de Dakar ont été évacués d’urgence. Et pour cause, souligne L’Observateur, le service a été touché par un incendie.



« Plus de peur que de mal », souffle toutefois le journal. Celui-ci révèle que l’incident s’est produit lundi dernier peu avant la prière du crépuscule, vers 19 heures.



D’après la source, le feu a été « très vite maitrisé« par un des vigiles, évitant ainsi qu’il ne se propage dans ce service névralgique du centre hospitalier.



Saluant la « promptitude » du vigile, des sources de L’Obs, confient que ce dernier « a rejoint le premier étage du bâtiment en un temps éclair » et « c’est après avoir éteint le feu qu’il a fait appel au service en charge de la maintenance de l’hôpital. »



C’est ainsi que, poursuit le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm), « des dispositions ont été prises pour mettre hors de danger la vie des malades. »



Au nombre de 15, ces derniers ont été ventilés dans les autres services de l’hôpital notamment celui réservé aux pathologies respiratoires (Pneumonie) et celui prenant en charge les personnes âgées (Gériatrie).



Concernant les causes, la source précise qu’un court circuit aurait provoqué l’incident, et ce n’est pas la première fois puisque souffle-t-on à L’Obs : « Un incendie avait été enregistré durant la période du Covid-19. Le bâtiment a un problème d’installation électrique. Tant que ce problème n’est pas définitivement résolu, attendons-nous à d’autres incendies ».



Un incendie du genre avait ravagé, en mai 2022, l’unité néonatale de l’hôpital de Tivaouane, occasionnant la mort de 11 bébés, rappelle le journal.