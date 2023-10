Exposition aux émanation de gaz des ICS : Les populations de Darou Khoudoss Mboro exigent des indemnisations

Les populations des communes de Mboro et Darou Khoudoss suffoquent sous les émanations de gaz des Industries Chimiques du Sénégal (ICS). Ces émanations ont des conséquences sur la végétation, les exploitations et la santé des populations. Ce drame silencieux a poussé les populations des communes précitées à investir les rues, le mercredi 25 octobre 2023. Elles ont alerté contre les éventuelles conséquences de ces émanations sur leur santé et sur la dégradation de l’environnement.





Elles ont exigé à l’entreprise minière de respecter ses engagements d'indemniser les impactés, suite à ces fuites de gaz au des ICS) nocives. Les manifestants ont déploré « les nombreux cas de toux, de diarrhées, des maux de ventre, des aggravations de maladies comme l’asthme et le sinusite ».





De vives tensions ont éclaté avec des cultivateurs manifestants venus de Ndomor, Darou Khoudoss, Mboro et environs, qui ont barré la route, pris le contrôle de l’entrée des ICS et ont mis le feu dans la célèbre Cité Taïba et le poste de garde. Cette tension a conduit à un déploiement des forces de défense et de sécurité pour prévenir les débordements.





Première région minière du Sénégal, Thiès abrite l’une des plus anciennes industries du pays : les Industries chimiques du Sénégal (ICS). À une vingtaine de kilomètres aux alentours, les populations sont affectées par cette activité minière. Le déversement de soufre sur la voie publique, le rejet d’acide en mer et les fuites de gaz sont le lot des habitants de la zone.