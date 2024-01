Fabrication des savons et de l’eau de javel: La Direction de l’Emploi pose un nouveau jalon de l’autonomisation de 50 ‘’ Ndayou Daara’’

L’autonomisation des femmes est en marche. La Direction de l’Emploi a outillé 50 ‘’ Ndayou Daara’’ sur les techniques de fabrication de savon et d’eau de javel. Cette formation est un pas décisif vers l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires d’autant plus qu’elles pourront exercer des activités génératrices de revenus.





L’atelier de formation sur la saponification et la javellisation à l’intention des « Ndayou Daara » ( marraines volontaires) de la région de Dakar entre en droite ligne dans la promotion des initiatives communautaires et de l’autonomisation des femmes et des jeunes. L’atelier de formation s’est déroulé du 29 au 30 janvier 2024 aux Maristes.





Cet atelier avait pour objectif de sensibiliser les bénéficiaires sur les bonnes pratiques d’hygiène et de les outiller sur la fabrication des savons, de l’eau de javel et des savons de lessive. Elles auront de ce fait, les atouts de diversifier leurs activités par ricochet d’améliorer leurs revenus.





En définitive, cette initiative du Directeur de l'Emploi, Pape Modou Fall vise également à renforcer les compétences économiques des femmes, à améliorer l'hygiène dans les Daara, et à encourager le développement durable au sein de la communauté.





La version pratique de la cette formation a été la fabrication des savons à base de karité, de Moringa, ( Never Die), de ‘’ Mbeurbeul’’, du savon en poudre et de l’eau de javel. Les 50 participantes ont reçu leur attestation. Il convient de rappeler que ces formations vont se poursuivre avec les ‘’Ndayou Daara’’ des 14 régions du Sénégal.





