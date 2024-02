Fabrication du savon et de l’eau de javel: La Direction de l'Emploi œuvre pour l’autonomisation des femmes de Dionewar

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique visant à assurer l’autonomisation des femmes et des jeunes, la Direction de l’Emploi a posé un nouvel acte fort. Elle a organisé un atelier de formation sur la saponification et javellisation à l’intention des femmes de la fédération FELOGIE de Dionewar à Fatick entre les 19, 20 et 21 février 2024.





Cette belle initiative du Directeur de l'Emploi Pape Modou Fall avait pour objectif de sensibiliser les participantes sur les bonnes pratiques d’hygiène et les former sur la fabrication du savon, du javel et du savon lessive.





Ce qui va leur permettre de diversifier leurs activités de production.





Ainsi, à l’issue de la formation, on a obtenu ces produits finis:





- savon de karité;

- savon Moringa ;

- ?savon Mbeurbeuf;

- savon de lessive;

- eau de javel;

- savon en poudre