Face-à-face avec Adji Sarr : dix questions gênantes posées à Ousmane Sonko dans le bureau du juge

On joue les prolongations de la confrontation dans le bureau du Doyen des juges entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, qui l’accuse de viol et menaces de mort. Quelques heures après le face-à-face, organisé mardi dernier, le président de Pastef a rejoué le film de sa première rencontre avec son accusatrice depuis l’éclatement de l'affaire. Cette dernière lui portera la réplique dès le lendemain, hier donc. Me El Hadji Diouf, avocat de la plaignante, entend apporter son grain de sel.



D’après Source A, la robe noire va faire à la presse, ce jeudi, dans un café de la place. Son objectif répondre à Ousmane Sonko, qui ne l’a pas raté lors de son live post-confrontation avec Adji Sarr.



En attendant que Me El Hadji Diouf revienne sur le rendez-vous de mardi dernier chez le Doyen des juges, Source A révèle une partie de la vingtaine de questions qu’il a posé au leader de Pastef. Le journal en a choisi dix. Elles sont presque toutes gênantes : «Lorsque Adji Sarr vous massez, étiez-vous couché ? Ou bien étiez-vous assis ? Étiez-vous nu ? Quels sont les types de massage qui existaient à Sweet Beauty ? Un kinésithérapeute officiait-il sur place ? Sweet Beauty est-ce un salon de beauté ou une 'maison rose' ? Y trouvait-on les compétences pour soigner votre mal de dos ? Comment votre sperme a-t-il pu se retrouver dans les parties intimes de Adji Sarr si vous n’avez jamais eu de contact avec elle ? Pourquoi refusez-vous le test ADN ? Que répondez-vous à Adji Sarr, qui affirme que vous étiez nu avec elle dans le jacuzzi ?»