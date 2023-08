Fadiouth : La Sones et Sen'Eau au chevet des habitants de l'île après 6 ans sans eau

Dans l'île de Fadiouth, la population est restée 6 ans privée d'eau courante. L'eau potable est problématique à Fadiouth.



Les femmes de Fadiouth étant en première ligne pour tout ce qui concerne les corvées domestiques peinaient à s'approvisionner en eau pour se rafraîchir et assurer les travaux domestiques. Pour avoir le liquide précieux, la population se rabat sur des charrettes qui venaient leur vendre la bouteille de 20 litres à cent francs.



"Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'eau est la source de la vie. On peut vivre sans électricité, mais pas sans eau. L'eau est au début et à la fin de toutes nos actions", explique une dame.



Le chef de Village Pierre Dioh, explique : ''C'était très difficile. Des fois, Madame (nom utilisé par les habitants pour désigner Sophie Gladima) nous envoyait des citernes ou la population faisait une demande au niveau des villages environnants qui nous emmenaient de l'eau à travers leurs charrettes. Le bidon était vendu à 100 francs. On se contentait de ça parce qu'on ne savait pas la provenance de cette eau. On l'utilisait à d'autres fins mais pas pour boire".



En effet, l'eau consommée au niveau de Joal-Fadiouth vient du Lac de Guiers. Mais depuis 2017, les robinets sont fermés.Elles ont toujours gardé l’espoir de revoir un jour l’eau potable couler à Fadiouth.



Le Directeur territorial de la Sen'Eau au niveau de la Petite Côte, Souleymane Camara donne les raisons de cette rareté de l'eau à Joal : "C'était dû à une situation de déficit. Il n'y avait pas assez d'infrastructures pour amener l'eau dans cette zone"



Le maire de Joal va plus loin pour apporter des précisions : "des argiles gonflantes ont été à l'origine des perturbations après la mise en service du château d'eau de Mbour qui devait approvisionner le château d'eau de Mbodiène. Il nous fallait mettre une autre technologie". En ce sens, la Sones a injecté d'importants investissements avec la mise en place depuis Keur Momar Sarr 3.



La Sones et la Sen'Eau au chevet de Fadiouth



Pour permettre une alimentation efficiente de l'île, d'importants investissements ainsi que des aménagements ont été faits par la Sones.



"C'est une conduite 1000 qui alimente toute la zone de la Petite Côte et à partir de Mbour une conduite 700 vient jusqu'à Pointe Sarène. Au niveau de Pointe Sarène, une conduite 500 nous emmène jusqu'à Joal-Fadiouth. Donc ces investissements sont extrêmement importants, ils permettent d'apporter l'eau depuis le Lac de Guiers jusqu'au niveau de Fadiouth aujourd'hui", a expliqué M. Camara.



D'ailleurs le Dg de la Sones, Charles Fall, accompagné du maire de la commune Aïssatou Sophie Gladima, s'est rendu dans l'île afin de faire l'état des lieux sur la situation au niveau de l'alimentation en eau de Joal Fadiouth. Souleymane Camara les a confortés quant à l'alimentation définitive de la localité.



"Les parties basses et une partie des zones hautes ont commencé à être bien alimentées en journée ce qui n'était pas le cas habituellement. C'est une grosse amélioration. D'ici les prochains jours, la situation va beaucoup s'améliorer et ce qui est intéressant c'est que la situation va s'améliorer et va s'installer de façon définitive au niveau de la zone de Joal-Fadiouth", a promis M. Camara.



En effet, Joal-Fadiouth était alimenté par le forage qui se trouve à Mbour. Charles Fall affirme que ce n'est pas moins de 20 milliards de francs CFA que l'Etat du Sénégal a investi pour renforcer l'alimentation en eau pour toute la Petite Côte.



"Avec cette grande ambition du chef de l'État à travers la construction de la 3ème usine de Keur Momar Sarr sur le Lac de Guiers, il nous avait instruit via le ministre de l'eau de faire en sorte que toute la Petite Côte soit alimentée par le Lac de Guiers afin de pérenniser son alimentation en eau. C'est ainsi que depuis Sébikotane, Thiambokh, nous avons commencé à poser de hautes canalisations qui sont passées par Diass, par Mbour. De Mbour, nous injectons sur le château d'eau. Nous avons posé une très grosse conduite pour alimenter tout ce qui est pôle touristique de Pointe Sarène. Ce qui justifie que tous les réceptifs hôteliers au niveau du Pointe Sarène soient alimentés. De pointe Sarène, nous sommes partis à Mbodiène : vous avez tous constaté les grands châteaux d'eau qu'il y'a là bas et de Mbodiène de grosses canalisations qui viennent ici jusqu'au château d'eau de Joal et de Joal nous attaquons Fadiouth à travers les conduites qui sont sous le pont", explique Charles Fall.



Durant des heures, la délégation accompagnée des autorités de Joal-Fadiouth ont progressivement noté la présence de l'eau dans certaines concessions de l'île;



"La fête de l'Assomption, principale fête dans l'île, nous a même motivé à accélérer le rythme. Nous avons bon espoir que pendant cette période festive que l'île sera très bien alimentée et que cette alimentation sera pérenne. Ce n'est pas moins de 20 milliards de francs CFA que l'Etat du Sénégal a investi pour renforcer l'alimentation en eau pour toute la petite côte pas uniquement Joal et Fadiouth mais les habitants de Mbour commencent à voir le résultat depuis maintenant 6 mois de Pointe Sarène, de Mbodiène, Joal et aujourd'hui Fadiouth", a réaffirmé Charles Fall.