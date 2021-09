Faire de Aibd " un aéroport international de référence sur le transport des passagers et de fret" (ministre)

Le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, a, au jour du lancement de la ligne Dakar-New York-Washington, rencontré tous les dirigeants pour une réunion de coordination sur le hub aérien.



En effet, les autorités mettent tous les moyens afin que Aibd soit un aéroport international de référence sur le transport des passagers et de fret.



Se voulant extrêmement vigilants sur l'ensemble des actions posées autour de cette stratégie, aucun détail n'est laissé en rade. Car l'objectif, selon Alioune Sarr est de générer : "un trafic aérien annuel de 5 millions de voyageurs à l'horizon 2025, et 10 millions à l'horizon 2035 et même au-delà. Le 2 septembre 2021, aura lieu, le vol inaugural Dakar-New York Washington par Air Sénégal. L'ouverture de cette ligne par notre compagnie aérienne nationale marque une étape majeure vers la réalisation de notre objectif de faire de l'AIBD un Hub aérien sous régional".



Alioune Sarr a rappelé d'ailleurs un certain nombre d'annonces dont la construction d'un centre de maintenance aéronautique à AIBD en 2021.



"Dans la même lancée, d'ici 2025, la mise en œuvre du projet de construction de notre Hub Aérien sous régionale qui s'articulera autour d'un système digitalisé de facilitation des services aéroportuaires et aéronautiques, d'un réseau d'aéroports régionaux performants, et réhabilités avec le BRASS dont l'aéroport de St-Louis qui sera réceptionné au mois de décembre prochain et l'aéroport de Ourossogui-Matam dont le démarrage des travaux est déjà effectif et la livraison prévue au mois d'avril 2022, mais aussi d'un centre de maintenance aéronautique appelé Emerau, d'une nouvelle aérogare de fret, d'une école des métiers de l'aération civile, d'un centre logistique, d'une Aéroville moderne innovante et conviviale qui reflétera la culture du Sénégal avec toutes les commodités en termes d'infrastructures : hôtels, restaurants, centre de loisirs, etc...", a expliqué le ministre.



Mieux, il assure que le Sénégal va consolider son savoir-faire et son expertise à proposer à l'international notamment pour la conception, la construction, le développement et la gestion des infrastructures aéroportuaires.



"Le défi reste alors, de rendre plus compétitive l'expérience voyageur au sein de notre système de transport aérien par l'amélioration de tous les services offerts par les exploitants et les compétents. A la suite de ces annonces fortes, et après 5 mois de mise en œuvre, nous pouvons constater que les projets prioritaires du Hub Aérien clairement identifiés, ont démarré leur mise en œuvre puisque les coûts et les éléments de réalisation chiffrés ainsi que la recherche du financement a été démarré par AIBD SA."



Le ministre a félicité l'ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire, au premier rang desquels le Directeur Général de AIBD SA, Doudou Ka, à continuer à œuvrer pour que le processus de fusion des ADS et de AIBD aille à son terme dans les meilleures conditions.