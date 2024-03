Faits divers : le maçon se fait passer pour un agent de l'ambassade d'Espagne et encaisse...

I. D. Ba a roulé sa petite amie A. C. Ba dans la farine. Selon le mode opératoire dévoilé par L’Observateur, le maçon s’est fait passer pour un agent de l’Ambassade d’Espagne. Ainsi, pour se refaire une santé financière, l’homme marié va promettre à sa copine, établie à Bakel, un visa pour se rendre en Espagne.



C’est ainsi que A. C. Ba lui a remis en mains propres 4 millions de francs CFA au début du mois de mars. L’usurpateur de fonction organise son injoignabilité.



En effet, sans nouvelle de son petit ami, A. C. Ba se rend au village de Bokiladji, dans le département de Kanel, où vit le maçon. Ce dernier demeure introuvable.



Elle s’est décidée à porter plainte la semaine dernière auprès de la Brigade de gendarmerie de Semme. C’est d’ailleurs face aux enquêteurs que la petite amie a découvert que son copain était maçon.



Le faux agent de l’Ambassade d’Espagne rejette partiellement ses accusations, admettant avoir reçu de sa copine un montant évalué à un million. C’est pas la suite, jure-t-il, qu’il a été « induit en erreur » par ses collaborateurs avec qui il détient un réseau de trafic de visas. En vain.



D’après l’enquête, qui a abouti à l’arrestation du mis en cause, A. C. Ba n’était pas la seule plaignante. Le faux employé de l’Ambassade avait grugé d’autres candidats à l’immigration irrégulière, leur soutirant de fortes sommes d’argent. Ces derniers, au nombre d’une vingtaine, informés de son arrestation, ont pris d’assaut la Brigade de gendarmerie, pour narrer leur mésaventure. Ce qui a perdu le maçon.



Marié et père de 4 enfants, celui-ci a été déféré, au terme de sa garde à vue, au parquet de Matam pour usurpation de fonction, abus de confiance et escroquerie.