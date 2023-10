Falla Fleur condamnée à une peine ferme de trois mois de prison





Le verdict est tombé pour Ndeye Fatou Fall alias Falla Fleur. Poursuivie pour actes de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, provocation directe à un attroupement non armé et non suivi d'effet, elle a finalement été condamnée à une peine ferme de trois mois de prison.





Une peine que cette dernière a déjà purgé puisqu'étant en prison depuis le mois de juin.





Toutefois, Ndeye Fatou Fall va encore rester en prison. Et pour cause, elle a été de nouveau placée sous mandat de dépôt ce 25 octobre. Il lui est reproché la divulgation illégale de correspondances dénigrant l'Administration pénitentiaire. Son jugement est prévu pour le 30 octobre prochain.