FANII GROUPE : Une entreprise qui excelle au-delà de la mode

Seneweb vous propose de découvrir FANII GROUPE bien connu des amoureux de la mode africaine, à travers un dossier de presse que l’on publie in extenso.





“Depuis sa fondation en 2017, FANII GROUPE a connu une croissance considérable. Aujourd’hui, nous sommes le leader mondial dans la mode, la confection et la commercialisation des tenues africaines au plan national comme international.





FANII GROUPE améliore le monde à l’aide de la mode et de la confection des tenues innovantes, conçues pour aider des communautés. Animé d’une détermination sans faille et d’une vision sans concession de l’avenir, ce secteur dynamique est traversé par des mutations rapides.





Nos collaborateurs nous permettent de nous différencier. En tant que leader du marché, FANII GROUPE constitue un lieu de travail animé et dynamique. Nous offrons des perspectives de carrière stimulantes et une véritable évolution professionnelle au sein d’une culture qui favorise la créativité, la formation permanente et la responsabilité individuelle. Lorsque vous rejoindrez notre équipe, vous aurez à cœur de vous associer à notre réussite.





De la même façon que nos produits changent l’avenir de la planète, chaque personne qui s’investit à nos côtés se donne les moyens d’agir pour l’avenir. Grâce au talent et à l’imagination de nos collaborateurs, nous sommes les meilleurs dans notre domaine. Respectueux des normes éthiques les plus exigeantes, nous soutenons les pays et les communautés avec lesquels nous réalisons des échanges commerciaux. En plus de notre programme caritatif d’entreprise.





FANII FONDATION





Chacun de nos sites soutient des projets caritatifs locaux et contribue à des projets d’aide humanitaire, une autre façon pour nous de changer les choses et d’aider les nécessiteux.





NOTRE CULTURE





Faites preuve d’audace. De courage. De réactivité. D’ambition. L’entreprise FANII GROUPE est composée de divers groupes de personnes conjuguant sens de l’innovation et de l’engagement. Les valeurs fondamentales de l’entreprise sont celles qui nous rassemblent : un ensemble de convictions profondes sur nos pratiques commerciales, la façon dont nous faisons évoluer la carrière de nos collaborateurs et redéfinissons les normes du secteur. Toutes ensemble, ces valeurs incarnent la façon d’être chez FANII GROUPE. Si ces valeurs vous inspirent, sachez que nous sommes constamment à la recherche de collaborateurs créatifs et passionnés pour renforcer notre équipe. Nos méthodes de travail : Les compétences de nos collaborateurs ont permis à FANII GROUPE de se positionner en leader sur le marché de la mode africaine.





Nous avons conçu un environnement dédié à la créativité, à l’apprentissage continu et à la liberté professionnelle, un environnement parfait pour mener une carrière florissante. Des personnes créatives, venant de tous horizons et travaillant dans les secteurs les plus divers, nous donnent l’énergie d’avancer. Elles nous apportent de nouvelles idées, relèvent des défis et développent leur plein potentiel. La confiance des clients, des actionnaires des ambassadeurs et ambassadrices et des communautés est au cœur de notre vision et chaque membre de l’équipe FANII GROUPE a la possibilité de contribuer concrètement à notre réussite. Nous nous conformons aux normes éthiques les plus exigeantes. Afin de changer les choses, nous soutenons les pays et les communautés avec lesquels nous effectuons des échanges commerciaux, en apportant notre aide aux organismes caritatifs locaux et en contribuant à des projets d’aide humanitaire.





FANII GROUPE est le leader du marché de la mode africaine, car nous sommes les meilleurs dans notre domaine, et ce n’est d’ailleurs pas un hasard. Ceci, nous le devons à l’imagination, aux efforts et à l’engagement des personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous estimons par conséquent qu’il est essentiel de récompenser nos collaborateurs à leur juste valeur, et de montrer que leur évolution professionnelle, leur santé et leur bien-être comptent tout autant pour nous que leur sécurité financière. Une entreprise spécialisée dans la mode et le design africain. Tendance et visionnaire, la marque est une référence dans son domaine en proposant une gamme diverse de produits.





Présent dans plusieurs pays du continent, nous disposons d’un réseau de boutiques physiques et d’une présence en ligne pour assurer la distribution optimale de nos produits et nous rapprocher davantage de nos clients. Nos stylistes, créateurs et designers travaillent sans cesse pour vous proposer des tenues à la fois tendance et chic en mettant à votre disposition deux lignes de production : Une ligne de « Prêt à Porter » que vous retrouvez directement dans nos locaux. Une ligne « Sur mesure », haut de gamme pour des commandes spéciales avec des délais de livraison courts. Nous utilisons toutes sortes de méthodes pour savoir si nos clients sont satisfaits de nos produits.





LA SATISFACTION CLIENT, NOTRE PRIORITÉ





Notre grande expérience et notre passion du métier font aujourd’hui de nous les spécialistes de la mode en général. C’est pourquoi notre priorité est d’établir une relation de confiance avec nos clients, depuis la prise de contact jusqu’à l’achat, mais aussi après l’achat. Nous nous évertuons à répondre aux diverses demandes de nos clients tout au long du cycle.”









CONTACT WHATSAPP:+221 78 634 93 73/+221 78 124 48 48

BOUTIQUE EN LIGNE: www.groupefanii.com

SIEGE: MEDINA RUE 3×16