Fass Boye : Le dernier rescapé du chavirement de retour à Dakar

Il était le seul des 38 rescapés à être hospitalisé à Praia, au Cap-Vert. Et pour cause ! Ce jeune candidat à la migration irrégulière souffrait d’une insuffisance rénale. D’après le président de l’Association des Sénégalais de Sal, Médoune Ndiaye, qui s’est confié aux confrères du "Quotidien", « il se remet bien de son insuffisance rénale et devrait être rapatrié aujourd’hui à Dakar par le vol d’une des deux compagnies aériennes sénégalaises opérant au Cap-Vert. À Dakar, le patient, qui voyagera accompagné d’un médecin capverdien, devrait poursuivre son traitement ».





Médoune Ndiaye suppose que « l’ingestion d’eau salée et d’algues, pour échapper à la soif et à la faim en haute mer, pourrait être à l’origine de cette insuffisance rénale ». Ce rescapé va donc rejoindre la dizaine de victimes encore hospitalisées dans les structures sénégalaises.





Au nombre de 101, ces jeunes avaient quitté le village de Fass Boye à bord d’une pirogue pour rejoindre l’Espagne le 10 juillet dernier. Vingt jours après, 56 d'entre eux ont perdu la vie en mer. La pirogue trans­portait 45 personnes quand elle a été secourue par un navire de pêche espagnol à environ 150 miles au nord de l’île de Sal.