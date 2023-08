Fatick : deux morts, le bain mystique vire au drame

Deux jeunes filles ont trouvé la mort dans des conditions tragiques, ce jeudi à Fatick. Elles se sont noyées alors qu’elles prenaient des bains mystiques.



D’après Libération, qui donne l’information, les victimes se nomment N. Fall (18 ans) et M. Guèye (16 ans). Elles sont originaires de Ndande Fall (route de Kébémer).



Le journal rapporte que, avec d’autres filles, elles ont été conduites sur les lieux du drame par un certain A. Fall, un tradipraticien de 36 ans. La même source renseigne que ce dernier s’était engagé auprès des parents de ces dernières à soigner leurs enfants qui auraient été possédées par des esprits maléfiques. Mais la thérapie a viré au drame dès la première séance, vers 7 heures.



Libération informe que A. Fall a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.