Fatick : L’exploitation du pétrole fait le malheur des populations

Erosion côtière, accès limité aux pêcheries: L'exploitation du pétrole fait le malheur des populations à Dionewar





Les impacts liés à l’exploitation du pétrole au Sénégal commencent à se faire sentir dans la commune de Dionewar. D’après le maire de la commune, la mer a beaucoup avancé ces derniers temps affectant ainsi les populations de Palmarin et de Dionewar qui sont « persuadés que cette situation est causée par le forage des puits pétroliers ». Dans cette logique, Amnesty International plaide pour une réduction des dégâts.





« Nous avons posé ce problème lors de la dernière rencontre avec les autorités woodside et woodline pour dire que en réalité que nous avons constaté que depuis qu’ils ont commencé à forer les puits de pétrole, dans la mer, nous avons constaté que le niveau de la mer était élevé et que nos côtes étaient attaquées. Je pense que c'est un argumentaire que les gens avaient nié à l’époque disant que ce n’était pas possible. Mais en, réalité c’est ce que nous avons constaté sur place. En dehors de ça, nos pêcheurs qui vont en mer pour assurer leurs dépenses quotidiennes sont interdits d’accès à certains sites depuis quelques jours », a expliqué Lassana Sarr, le maire de Dionewar sur Rfm.





Toutefois, Amnesty International invite l'Etat du Sénégal à réduire les impacts négatifs de l'exploitation du pétrole qui annonce un plaidoyer.





« Nous avons beaucoup de villages de la zone. L’érosion côtière est extrêmement menaçante pour l'exploitation pétrolière. Pour augmenter certaines régions côtières, il faut que l'Etat prenne déjà des dispositions pour préserver la côte et les défis liés à la pêche, faire en sorte que les opportunités soient nettement supérieures aux défis »,a souligné Seydi Gassama sur Rfm.





Pour rappel, les autorités municipales de Djanaoir avaient pourtant alerté sur les impacts de l'exploitation du pétrole sur l'érosion côtière depuis le début,mais les sociétés concernées avaient nié à l'époque cet argumentaire disant que c'était pas possible.





A préciser que le Sénégal va bientôt commencer la commercialisation de ses premiers barils de pétrole. 100.000 barils de pétrole seront vendus par jour selon la société Woodside Energies.