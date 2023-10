Fatick : Le pêcheur, son ex-copine et les 82 cornets de chanvre indien

N'ayant pas digéré le mariage de son ex-copine S. W., avec qui il a eu un enfant âgé aujourd'hui de 2 ans, I. C. n'a rien trouvé de mieux que de mener la vie difficile à son époux T. Nd.





En effet, le plaignant T. Nd. a épousé l'ex-copine du prévenu. Ce que ce dernier n'a toujours pas digéré. Et depuis, il ne cesse de le harceler dans la rue et même dans son lieu de travail, en le menaçant de mort et en l'abreuvant d'injures.





Un jour, en état d'ébriété, I. C. est allé retrouver son ex dans son domicile conjugal. Ce fut la goutte de trop. Après des échanges houleux, T. Nd. a porté plainte à la brigade de la gendarmerie de Fimela, pour menace de mort. Des convocations ont été envoyées à I. C. qui les a ignorées. Ce qui a motivé la descente des gendarmes à son domicile. La fouille de sa chambre s'est soldée par la découverte de 82 cornets de "yamba" (chanvre indien).





À la barre, il nie les faits de menace de mort. Pour le chanvre indien, il explique qu'il devait distribuer les cornets à ses collègues pêcheurs, mais précise : "Je ne suis pas trafiquant."





La menace de mort n'étant pas prouvée, I. C. est poursuivi pour détention de chanvre indien et violence sur la personne de T. Nd.