Fatou Diane Gueye réalise sa promesse faite aux femmes déléguées de quartiers

Le 12 mai 2023, Dr Fatou Diane Gueye Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants avait reçu en audience le collectif des femmes déléguées de quartiers de la région de Dakar. Cette rencontre, une première du genre, a été l’occasion pour ledit collectif de partager avec Madame le Ministre sur ses préoccupations et perspectives parmi lesquelles les besoins en formation et financement. À cet effet, Madame le Ministre s’était engagée à leur apporter tout le soutien nécessaire.





Ainsi, depuis le lundi 11 septembre 2023, les financements pour le collectif des femmes déléguées de quartier de la région de Dakar ont été effectifs pour un montant global de 20 millions de Fcfa grâce à la mobilisation du fonds national de crédit pour les femmes un mécanisme interne au Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants.