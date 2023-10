Faux billets : un Saltigué dans le coup à 500 millions F CFA

Seneweb a révélé que la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar a démantelé, ce mardi, un réseau de faussaires au quartier Firdawsi de la localité. Deux personnes ont été interpellées dans le cadre de cette opération. D’après L’Observateur, l’un des suspects est un Saltigué «très souvent cité dans des affaires de faux monnayage».



Les mis en cause ont été surpris en flagrant délit dans un appartement dudit quartier avec 500 millions de francs CFA en faux billets. «Des billets noirs prêts à être lavés avant d’être déversés sur le marché», souligne le journal. Qui indique que les gendarmes ont saisi les faux billets ainsi qu’une arme à feu et une voiture de marque Ford.



Cette opération a été possible, d’après les sources de Seneweb, grâce à l’infiltration du réseau de faussaires par un agent de la brigade de recherches de Keur Massar qui s’est présenté en client intéressé par le lavage des faux billets.



Le Saltigué et son acolyte présumé ont été placés en garde à vue.