Fête de l'aïd-El-Kébir à Kédougou : L’imam Alpha Ba invite les chauffeurs à la prudence et aux manifestants à se ressaisir





L'aïd-El-Kébir a été célébrée à Kédougou ce jeudi par la plus grande majorité des musulmans. La grande mosquée de Dandé Mayo, qui a abrité la prière des deux rakka, à refusé du monde, malgré la pluie de ce matin. Dans son sermon, l'imam Alpha Ba, après avoir rappelé le sens de cette fête du mouton, est revenu largement sur les accidents de la circulation qui ne cessent de faire des victimes. L'imam Alpha Ba d'inviter "les chauffeurs à la prudence et au respect du code de la route. Le chauffeur doit respecter la vie d'autrui qu'il transporte et cela commence par avoir un bon comportement", a-t-il souligné.





L'imam est encore revenu sur les nombreuses arrestations notées ces derniers temps lors des manifestations. El Hadji Alpha Ba invite les manifestants à se ressaisir, pour éviter d'être humiliés. Avant de prier pour une paix durable et un bon hivernage au Sénégal.