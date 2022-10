Fête des morts : Des Chrétiens nettoient le cimetière Saint-Lazare

Cimetiere Saint-Lazare de Dakar

Les Chrétiens célèbrent leurs morts en Novembre. La communauté accorde beaucoup d’intérêt à la fête de la Toussaint, une occasion particulière de se souvenir de ‘’tous les saints’’ qui ne partagent plus ce monde. Dans ce sillage, les cimetières Saint Lazare ont fait l’objet d’un nettoyage en prélude de la Toussaint. L’activité s’est tenue ce dimanche 16 octobre 2022. Le comité gestion des cimetières (COGECIC) a pris cette initiative en collaboration de La fraternité républicaine sous la présence de son aumônier Abbé Joseph Gning, qui a bien apprécié le geste qui vient d'être réitéré par son Coordonnateur, le docteur Jean Baptiste Diouf.