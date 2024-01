FIKA 2024 : L’ADEPME explique les avantages de la formalisation des PME aux entrepreneurs de Kaolack

La Foire internationale de Kaolack (FIKA) accorde une importance capitale aux différents projets de l’Etat et ses partenaires qui sont en cours d’exécution dans la région au profit des jeunes et des femmes. C’est pourquoi, à chaque édition, elle organise des forums scientifiques et des journées dédiées pour créer un cadre d’information, d’échange et de partage entre les structures chargées de mettre en œuvre ces projets et les femmes et jeunes exposants présents à la FIKA.





Ainsi, après l’agro-alimentaire, les projets de l’USAID, le PROVALE-CV, entre autres, la 8ème édition de la FIKA a tenu la journée d’information ADEPME/PDCEJ sur le thème « Coaching Day : Étapes de la formalisation des entreprises ». Cette rencontre, qui a lieu mardi 23 janvier 2024, à la salle des foras de la FIKA, a été l’occasion pour l’Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) de revenir sur les enjeux de la formalisation pour une PME ou une entreprise.





« La formalisation est primordiale pour le développement d’une PME »





En effet, au cours de ce coaching day présidée par le secrétaire de l’ADEPME, Dr Mbaye Jean-Marie Diouf, en présence de M. Aliou Ndiaye, coordonnateur de la Maison de l’entreprise à la Chambre de commerce de Kaolack, les équipes de l’ADEPME ont, tour à tour, expliqué de manière détaillée, les différentes procédures de la formalisation d’une entreprise et ses avantages aux entrepreneurs et porteurs de projets au niveau de la région. Selon elles, la formalisation est primordiale pour le développement d’une PME ou entreprise.





Le Projet d'appui au développement des compétences et de l'entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ), d’une durée de 5 ans, est une initiative du gouvernement du Sénégal, appuyée par la Banque africaine de développement (BAD) à travers le fonds africain de développement pour un montant de plus de 12 milliards de francs Cfa. Il a été initié dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE) en vue d’améliorer la qualité des ressources humaines dans la perspective de booster la compétitivité de l’économie nationale. Le projet est mis en œuvre par le Ministère de la Formation professionnelle de l’Apprentissage et de l’Insertion (MFPAI).





Le PDCEJ, un projet innovant qui va contribuer à la croissance et à l’emploi des jeunes dans les régions d’intervention





Le PDCEJ, selon son coordonnateur, Sékou Badji, est un projet qui accompagne les jeunes dans la recherche d’emplois et l’entrepreneuriat des femmes, à travers plusieurs volets. Son ambition est d’accompagner 250 entreprises et 750 Start up, en partenariat avec l’ADEPME. Il vise également à construire ou réhabiliter 3 centres de formation dont un à Dakar, un à Saint-Louis et un à Ngaye Mékhé; et 3000 litora à former dans les autres secteurs ciblés.





A en croire M. Badji, le PDCEJ pour un appui au développement des compétences et compétitivité des entreprises, est un projet innovant qui va contribuer à la croissance et à l’emploi des jeunes et des femmes dans les régions d’intervention (Saint-Louis, Thiès, Dakar, Kaolack et Ziguinchor), à travers l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre





Par rapport aux formations qualifiantes, le projet prévoit l’accompagnement de plus de 2 000 jeunes dans les métiers des hydrocarbures, 1 000 autres jeunes et femmes dans l’agroalimentaire, 1 000 en entrepreneuriat et 350 jeunes et femmes dans l’énergie solaire, avec des formations courtes qui seront sanctionnées par des attestations. Il y a également, dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, le volet incubation.





A rappeler que l’ADEPME a pour objectif d’exécuter des activités d’encadrement et de développement de 250 PME opérant dans les secteurs prioritaires du PDCEJ, notamment le pétrole et le gaz, les cuirs et peaux, le solaire, et l’agro-alimentaire.





Le projet va densifier et consolider le tissu de PME dans les quatre secteurs ciblés et ainsi faire ressortir leur potentiel économique. A cet effet, des actions spécifiques seront menées par l’ADEPME pour : un accompagnement ajusté aux PME débutantes, et une émergence de PME championnes dans les filières du projet.