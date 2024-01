FIKA 2024 : La Chambre de commerce de Kaolack dévoile les nombreuses opportunités de l’agro-alimentaire pour les femmes

L’agro-alimentaire occupe une place de choix à la Foire internationale de Kaolack (Fika). C’est pourquoi, les organisateurs de ce grand rendez-vous économique ont dédié une journée à ce secteur d’activité qui participe à la production de produits alimentaires finis. Cette journée, qui a pour thème « Valorisation des produits locaux, une opportunité pour les femmes », s’est tenue, ce mardi 16 janvier 2024, à la salle des forums de la Fika. Organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack (CCIAK), dans le cadre de la huitième édition de la FIKA, cette importante rencontre d’échange et de partage a été animée par le responsable du service agro-industrie de la CCIAK, M. Ousseynou Diop. Elle a noté également la participation des femmes pionnières dans la transformation de produits locaux à Kaolack, notamment Mme Ami Bitèye, Mme Khadidiatou Diouf, Mme Marie Lopy Dème ; ainsi qu’un jeune entrepreneur qui s’active dans l’agro-alimentaire, Baye Sam Ba.





Un secteur avec plusieurs avantages





Dans son exposé, M. Ousseynou Diop a soutenu que « plus on consomme local, plus on a moins d’ordonnances et plus on est moins fréquent à l’hôpital ». Précisant que l’agro-alimentaire comporte deux volets, à savoir : le volet entreprise et le volet activité génératrice de revenus ; M. Diop soutient également que l’agro-alimentaire peut être le moteur de développement du Sénégal et surtout la région du Sine-Saloum. Il signe et persiste que personne ne peut entreprendre en agro-alimentaire et ne pas s’en sortir. Selon lui, cela est impossible, sauf si tous les moyens nécessaires à sa réussite ne sont pas réunis. « Mais, pour réussir dans l’agro-alimentaire, il faut bien choisir son cheval. Ce n’est pas n’importe quoi. Ce n’est pas de la débrouillardise », signale Ousseynou Diop. Avant d’ajouter que le service de l’agro-alimentaire de la chambre de commerce de Kaolack a formé près de 800 acteurs, près de 400 entreprises et coopératives.





Malgré ces chiffres, la région occupe la dernière position en termes de transformation de produits locaux au Sénégal alors que c’est elle qui dispose le plus de matière première (arachide, mil, sorgho, maïs, niébé, entre autres). Elle se trouve derrière Dakar, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor.





Parlant du thème, le responsable du service agro-industrie de la CCIAK soutient que le secteur offre beaucoup d’opportunités aux femmes de Kaolack car, la matière première, qui sous-tend le développement de l’agro-alimentaire, est à leur portée, en quantité et en qualité.