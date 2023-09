Filouterie à l'hôtel Lamantin Beach : Après un séjour de 6 jours, trois escrocs voulaient s'éclipser en laissant une ardoise de plus de 3 millions F CFA

L'hôtel Lamantin Beach a failli être abusé par trois individus (deux hommes en rasta et une fille). Le trio a séjourné à l'hôtel du mardi 05 septembre au dimanche 10 septembre. L'un d'entre eux s'est présenté sous le nom de Mahamadou Kane. Il avait pris trois chambres en son nom en respectant toutes les formalités d'enregistrement. Il versera une somme et devra régler le reliquat au départ. Les deux chambres normales (7&8) étaient occupées par les deux hommes et la chambre 44 du Blue Bay (chambre très luxueuse au sein de l'hôtel) était pour la fille du groupe.





Le trio qui prétend vivre en France, serait venu au Sénégal pour assister au Magal de Touba.





Notre source nous informe que pendant 6 jours, le trio a réussi à bien manger et à dormir tranquillement. Il commandait même le room service pour qu'on leur apporte leurs repas dans leur chambre. Mieux encore, il faisait du shopping dans la boutique de l'hôtel. Sacs, habits, entre autres articles, ils se sont gravement fait plaisir.





En retour, les trois personnes avaient déjà mis en place un malicieux plan pour quitter l'hôtel sans régler les frais de leur séjour qui s'élevaient à 3 931 000 Fcfa.





En effet, le mini-barriste (celui qui est responsable des frigos bar dans les chambres d'hôtels) a constaté que la fille était sur le point de partir. Il est allé vérifier la consommation dans la chambre. Il a failli tomber des nues. Il a constaté que la consommation était très excessive. Pis, la fille avait consommé beaucoup d'articles qui étaient dans le frigo bar qui étaient coûteux. Cela a fait mouche, il a aussitôt prévenu la réceptionniste du Blue Bay, qui en retour a appelé à la grande réception.





Il se trouve que le trio avait ourdi le plan de se retrouver hors de l'hôtel. C'est au moment de prendre un taxi sur la route qu'ils ont été appréhendés par la sécurité de l'hôtel.