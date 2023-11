Financement des départs à la migration irrégulière par une partie de l’opposition : L'ADHA exige les preuves

Suite aux propos tenus par le journaliste Pape Ndiaye du groupe Walfadjri lors de l’émission [JUSTICE] BALANCE du mardi 14 novembre 2023 sur Walf Tv, l'Action pour les droits humains et l’amitié (ADHA) invite le journaliste à apporter dans les plus brefs délais les preuves pour étayer ses déclarations.





En effet, lors de cette émission, le journaliste a affirmé avoir des éléments de preuve sur la responsabilité de certains leaders de l’opposition qui seraient, d'après lui, à l'origine de cette recrudescence de la migration dite irrégulière. Il les accuse d’avoir financé et encouragé le départ des jeunes de manière irrégulière.





Le financement ou la complicité d’une partie de l’opposition sur le départ des migrants irréguliers dans l’archipel des îles Canaries serait synonyme de délit grave assimilé au trafic illicite de migrants et traite des personnes.





Ainsi, la lumière doit être faite de sorte que toutes les responsabilités soient situées et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, conformément à la réglementation en vigueur.