Financements des jeunes et des femmes : La Ministre Victorine Ndeye dans le temps de l’action à Oussouye

Le Ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire et sociale, Madame Victorine Anquediche Ndeye a effectué une visite à pas de charge dans le département d’Oussouye au sud Sénégal. Elle a visité les périmètres maraîchers de Etama dans le Diembéring, le quai de Pêche du Cap Skirring, dans la commune de Boucotte Diembéring. Elle était accompagnée par son équipe, notamment la Directrice Générale du Fonds National de la Microfinance, Nicole Olga Edith Mansis. Après ces étapes, la délégation a rendu une visite de courtoisie au Roi de Oussouye. Elle a expliqué le sens de sa tournée à Sibulumbaï Diédhiou et aux membres de sa cour royale.





L’étape d’Oussouye a été marquée par une rencontre avec les associations et mouvements des femmes et jeunes du département. Il en est de même à Niassya où le périple a pris fin.





L’accès aux financements





Au cours de ces visites, l’accès aux financements des femmes et des jeunes a été au cœur des échanges. Au bloc maraîcher de Étama Diembéring, la présidente de ce Gie, Joséphine Diatta et le président des jeunes de la localité Souley Famara Badiane ont sollicité l'appui du Ministère pour alléger le travail au sein de ce périmètre agricole et aussi au sein des autres périmètres de la commune. Ces organisations souhaitent accéder aux financements pour mettre en place le système de goutte-à-goutte qui va épargner les exploitants d’utiliser des arrosoirs. Ce financement servira également à acheter le matériel de stockage et des équipements de transformation des produits locaux.





Modernisation des équipements des femmes





Au quai de pêche du Cap Skiring, Prospère Badiane, président du quai a plaidé en faveur de toutes les personnes qui sont dans le créneau. Il a sollicité un équipement plus moderne pour réduire l'utilisation du bois par les femmes transformatrices de poisson et de produits halieutiques. " Les femmes ont besoin de clés de séchage plus modernes, en aluminium. On a plus de 326 clés de séchage. Nous vous demandons d'aider ces femmes ", a formulé le président du quai du Cap Skirring au Ministère Victorine Anquediche Ndeye. Prospère Badiane a évoqué aussi le problème des jeunes au sein du quai. " Ces jeunes ont décidé de rester ici et de travailler. Ils n'ont pas envie de prendre les pirogues. Mais, ils ont besoin de financements. Quand l'État décidera d’attribuer des financements, ces jeunes doivent en bénéficier ", a plaidé Prospère Badiane. Il a aussi évoqué la question de la modernisation du quai.







Victorine Anquediche Ndeye annonce la bonne nouvelle





Après avoir écouté religieusement et recueilli les doléances, le Ministre a jugé nécessaire de faire une descente sur le terrain pour mieux saisir les besoins et les préoccupations des populations afin d’apporter des réponses adéquates.





"Il faut aller à la rencontre de l’activité de la personne, son travail, qu'elle puisse t'expliquer son problème, afin de savoir ce qu'il y a lieu de faire et les possibilités ", a fait comprendre le Ministre. C’est après qu’elle a proposé aux femmes et aux jeunes de proposer un mode de gouvernance pour saisir les opportunités, impulser sa création d’emplois et aussi fructifier leurs activités génératrices de revenus.





Victorine Anquediche Ndeye donne rendez-vous aux jeunes et aux femmes de Oussouye, samedi prochain pour la remise des financements.