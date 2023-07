Financements des PME : les banques n’ont plus d’excuses

Une femme sur un marché de Dakar traite une commande de légumes à l’aide de sa tablette

Au Sénégal, les banques consacrent moins de 10% de leurs portefeuilles au financement des PME. L’État du Sénégal, à travers l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adempe), veut porter ce taux à 30% d’ici à 2028. En plus clair, les pouvoirs publics souhaitent porter le volume des financements destinés aux PME de 500 milliards de francs CFA, en 2022, à 3000 milliards F CFA dans cinq ans.





Dans cette perspective, les établissements financiers, soupçonnés de trainer les pieds, ne devraient plus invoquer d’excuses. L’Adepme ayant lancé ce jeudi, dans le cadre de son Forum de la PME, le Guichet unique dédié à l’accès aux financements. Il s’agit, selon Le Soleil, d’une plateforme numérique qui établit le lien «entre les PME, les institutions financières et l’écosystème d’accompagnement».