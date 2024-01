FKS industrie : le revendeur disparaît avec 23 millions F CFA

B. Ndao, né en 1978, a été déféré pour des faits d’abus de confiance. D’après Enquête, le mis en cause s’était rapproché, courant 2022, de la société FKS industrie de farine pour passer commande sur une quantité de produits alimentaires d’une valeur de plus de 23 millions de francs Cfa. Il s’était engagé à payer la somme après livraison. Il ne s’est jamais exécuté.



Convoqué et entendu par les hommes du commissaire Adramé Sarr, le mis en cause a partiellement reconnu les faits, déclarant avoir reçu une première commande de 10 tonnes de farine et d’aliments de bétail, et une seconde de 30 tonnes composées uniquement de farine, qu’il estime à 23 010 000 F CFA et non 23 726 356 avant de préciser qu’il a écoulé les produits sur le marché mais que des clients refusent de payer sans convaincre les enquêteurs.



Ndao a proposé de payer par moratoire 500 000 par mois à partir du 5 février prochain, mais la partie adverse a rejeté l’offre.