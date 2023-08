Fluctuations des prix de l'oignon : L'ARM annonce des mesures pour rétablir la stabilité du marché

Depuis la Tabaski, les prix de l'oignon ont connu une flambée sur tout le territoire national, mettant en difficulté les consommateurs. Selon l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), cette augmentation est le résultat d'une série de facteurs inquiétants.



Tout d'abord, la fin de la période de production locale et la raréfaction du produit sur le plan international ont contribué à cette situation délicate. De plus, la mesure de suspension des importations en provenance du Maroc, l'un des principaux fournisseurs du pays, en vigueur depuis février 2023, a exacerbé les tensions sur le marché de l'oignon.



Les difficultés se sont accentuées avec le retard des récoltes en Europe, notamment aux Pays-Bas, causé par la sécheresse et des températures extrêmes. Cette conjoncture défavorable a entraîné un prix d'acquisition élevé au niveau des autres pays fournisseurs, atteignant environ 20 euros (soit 13120 CFA) par sac de 25 kg, prix FOB (hors fret, assurance et dédouanement).



Malgré la levée du gel des importations depuis le 11 juillet 2023, le marché de l'oignon reste tendu, avec des prix toujours très élevés, avoisinant les 20 000 F CFA par sac dans certaines régions.



Face à cette situation préoccupante, le Département en charge du Commerce s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires en collaboration avec les pays fournisseurs. L'objectif est de faciliter l'approvisionnement du marché pour les six prochains mois afin de rétablir les prix à leur niveau normal et de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs.



Déjà, une première action a été entreprise avec la réception de quatre-vingt (80) conteneurs, soit 2400 tonnes d'oignon, au port de Dakar ce weekend, sur les 10 000 tonnes attendues d'ici la fin de la semaine prochaine. Cette quantité sera complétée par les importations en provenance du Maroc, suite à la levée temporaire des exportations vers le Sénégal.



En vue de favoriser un approvisionnement stable en oignon d'origine marocaine, une délégation du Ministère en charge du Commerce et des importateurs se rendra en début de semaine au Maroc pour discuter des modalités de mise en œuvre de l'ouverture d'un couloir dédié à la desserte du Sénégal.



En dernier recours, le Département se réserve la possibilité de bloquer les prix de l'oignon afin de faire face aux tensions sur les stocks persistantes et de contrer les pratiques spéculatives de certains acteurs.



Les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour le marché de l'oignon, et la coopération entre les pays fournisseurs et le Sénégal sera essentielle pour apaiser cette crise et garantir un approvisionnement adéquat pour les consommateurs sénégalais.