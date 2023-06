Flux financiers illicites : Le Forum civil et la CODA joignent leurs efforts pour soutenir le Groupe de travail sur le secteur extractif

Le Forum civil/Section sénégalaise de Transparency International et la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique (CODA), groupe de haut niveau de l'UA sur les flux financiers illicites (IFF) joignent leurs efforts pour soutenir le Groupe de travail sur le secteur extractif.





En effet, après la rencontre organisée par le Groupe de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur les flux financiers illicites (HLP-UA sur FFI) et le Groupe de travail sur la position commune africaine en matière de récupération d’actifs (CAPAR) qui s'est tenue en marge de la Conférence mondiale de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), la société civile ne compte pas baisser les armes.





À cet effet, ils ont signé une collaboration. "À la suite de la rencontre internationale organisée par l’Union africaine, la CODA/Groupe de haut niveau de l'UA sur les flux financiers illicites (IFF), TrustAfrica, le Réseau panafricain des avocats (PALU) et le Forum civil sur les flux financiers illicites en marge de la conférence internationale de l'ITIE tenue les 13 et 14 juin 2023, le Forum Civil/Section sénégalaise de Transparency International et la CODA/Groupe de haut niveau de l'UA sur les flux financiers illicites (IFF) viennent d´acter une collaboration pour soutenir le Groupe de travail sur le secteur extractif", annonce le coordonnateur du Forum civil Birahime Seck.





Une telle collaboration entre les deux organisations va favoriser le dialogue et va promouvoir la responsabilité et la gestion transparente des ressources pétrolières, gazières et minérales.





Il s'agira, pour elles, de mettre en place des stratégies efficaces pour relever les défis auxquels sont confrontées les victimes.