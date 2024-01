Foire internationale de Kaolack : La 8ème édition prolongée jusqu’au 4 février

La huitième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) a pris fin officiellement ce jeudi 25 janvier mais, elle va se poursuivre jusqu’au 4 février 2024, pour permettre aux exposants d’écouler le reste de leurs marchandises. Une décision prise par le comité de pilotage après une concertation avec l’ensemble des acteurs. Organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack (CCIAK), en partenariat avec la commune de Kaolack, cette édition a été placée sous le thème : « La valorisation des ressources locales, facteur de développement de nos terroirs ». Elle s’est tenue du 5 au 25 janvier, au Parc des expositions du cœur de ville de Kaolack, et la cérémonie d’ouverture officielle a été présidée par le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana, en présence du Président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, par ailleurs, maire de la commune de Kaolack.





A rappeler que la Foire internationale de Kaolack 2024 avait comme pays invité d’honneur la Turquie, et plus de 25 pays d’Afrique et d’ailleurs y étaient attendus pour exposer leurs produits et services. Des milliers de visiteurs étaient également attendus à ce grand rendez-vous économique de la région. Lequel est une vitrine où se rencontrent, chaque année, des décideurs, des industriels, des entreprises, des entrepreneurs, des porteurs de projets, des opérateurs économiques, des organisations publiques et privées, entre autres, venus d’ici et d’ailleurs.





A rappeler également que la FIKA offre également une plateforme unique pour discuter des défis et des opportunités qui façonnent le paysage de l’agroalimentaire, de l’accès et la gestion des financements des Petites et moyennes entreprises (PME), de l’innovation et du développement de la région de Kaolack. Chaque année, elle enregistre des centaines voire des milliers d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial sénégalais et africain. La FIKA représente aujourd’hui une véritable manne financière pour le développement économique de la région de Kaolack. En effet, durant cet événement annuel, c'est toute l'économie de la région qui se porte le mieux.