Foire - VDN : Un accident provoque un embouteillage monstre, la route bloquée





Les travailleurs passés par la route de la Foire de Dakar vont certainement arriver en retard. Depuis plus d'une heure, un accident a bloqué la circulation sur la voie menant vers Dakar.





Selon les informations de Seneweb, un camion citerne s'est renversé et a déversé du liquide sur la chaussée, qui est devenue glissante. Aucune voiture ne peut donc passer et cette route très empruntée est pour le moment bloquée à des centaines de mètres, immobilisant ceux issus des Parcelles Assainies, de Grand-Yoff, de la VDN 3, etc.