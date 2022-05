[Vidéo] Foncier / Kaolack : Marche des populations de Koutal contre un projet de lotissement

Koutal Serere avec Guy Marius Sagna

Les populations de Koutal Sérère ont initié ce dimanche une marche pour dénoncer une spoliation de leurs terres par l’autorité municipale. Elles ont reçu un soutien de taille en la personne du leader de FRAPP, Guy Marius Sagna.

Hommes, femmes, tous les habitants de cette localité située à moins de 8 km de la ville de Kaolack, comme un seul homme, ont tenu à dénoncer l'accaparement de leurs terres par l’édile de la commune de Ndiaffate. Dans une déclaration devant la presse elles soutiennent que Koutal est victime de spoliation à grande échelle de leurs terres à des fins autres que l'intérêt général.





Selon Babacar Faye, un habitant du village, « l'autorité municipale en l'occurrence Astou Ndiaye, maire de Ndiaffate a fait un projet d'extension de lotissement dans lequel elle compte s’accaparer les terres des paysans et éleveurs, qui plus est les bénéficiaires n'habitent même pas à Koutal. Alors, quand le décret est sorti, on a constaté que les terres de Koutal Sérère sont visées par le décret. Ce qui montre qu’on veut déposséder de leurs terres de pauvres paysans au profits de personnes inconnues », accuse-t-il. Il justifie l’hostilité des populations riveraines pour la plupart dépendant de l'agriculture et de l’élevage par le " caractère inique de ce projet de lotissement".





Le porte-parole des manifestants a ajouté qu’avec la mise en œuvre du projet d'extension, ce sont 101 concessions qui sont demandées et le reste sera réservé à un domaine agricole communautaire « qui est une proposition. Au lieu de venir accaparer nos terres, elle n'a qu'à financer ce projet agricole pour permettre aux populations de mieux vivre », insiste-t-il.