Foncier : "Sonko et Cie sont disqualifiés pour donner des leçons" (Papa Malick Ndour, Prodac)

"Sur la question du foncier, je suis d'avis qu'il nous faut une réforme en profondeur de notre dispositif actuel. Et les actes posés récemment par le Président Macky Sall nous rassurent. Il y a eu la réforme de la composition de la CCOD qui est un pas décisif. Il y a aussi la décision de confier une partie du foncier à la CDC et à la Safru. C'est un modèle qui place tous les Sénégalais sur un pied d'égalité par rapport aux ressources publiques" campe, d'emblée, Papa Malick Ndour.





Le coordonnateur national du Prodac d'ajouter : "Ceci étant dit, je me dois de rappeler que Ousmane Sonko et Cie sont disqualifiés pour parler de foncier au Sénégal et donner des leçons. Aujourd'hui, ils parlent de boulimie foncière du régime alors que, dans un passé très récent, ils étaient complices et acteurs de l'ensemble des braquages fonciers qui se sont opérés durant la période 2000-2012. Bref, leur silence était coupable. Aujourd'hui, la vérité sur le foncier est sans appel : on ne peut rien reprocher au régime actuel car tous les actes posés jusque-là ne souffrent d'aucune irrégularité".





Le président du Conseil départemental de Guinguinéo d'enfoncer le clou : "Par exemple, pour les affectations de parcelles loties, tout le monde sait que ces opérations obéissent à des règles et critères bien définis que personne n'ignore, car ne datant pas d'aujourd'hui. C'est tellement clair que certains dirigeants de Pastef ont eu à bénéficier de ces dispositions, encore en vigueur en matière de dévolution foncière, pour détenir des baux dans la zone de l'aéroport, du Cices et de Rufisque à la suite d'une grève que Ousmane Sonko lui-même, alors tout puissant Secrétaire général du Syndicat des travailleurs des impôts et domaines, avait qualifié de braquage foncier opéré sur fond de menace et d'intimidation. Allez demander à ses acolytes Bassirou Diomaye Faye et Birame Soulèye Diop comment ils ont fait pour avoir des terrains, ils ne vous diront jamais qu'ils les ont achetés avec leur propre argent. Allez leur demander s'ils n'ont jamais vendu de terres, ils ne répondront jamais par la négative. Je les défie tous de prouver le contraire de mes affirmations".





Pour finir, Papa Malick Ndour de marteler : "Certainement, ils soutiendront qu'ils avaient bénéficié de quota dans le lotissement administratif en tant qu'inspecteurs des impôts et domaines, voilà un "système" qu'il fallait combattre et ils avaient tous les moyens de le faire. Non seulement ils ne l'ont pas fait, mais ils ne le feront jamais. Car, c'est leur "système" à eux et ils l'entretiennent. Voilà la vérité historique".