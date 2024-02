Fonction publique : Les agents de l'Administration menacent de faire grève





À l’issue de leur rencontre avec le Premier ministre le mardi 6 février 2024, le Collectif interministériel des agents de l’Administration se désole du fait que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte par le gouvernement du Sénégal.









En effet, dans un communiqué, le collectif crie son indignation, à la suite de la sortie du ministre des Finances lors de l’audience accordée par le chef du gouvernement aux centrales syndicales.









«Nous étions abasourdis et stupéfaits de la sortie du ministre des Finances sur la chaîne nationale la RTS1. Ce dernier, évoquant la question de l'indemnité de logement, l'assimile avec l'indemnité spéciale complémentaire que le gouvernement avait allouée à tous les fonctionnaires de l'Administration en 2022», expliquent-ils.









Les agents de l’Administration sénégalaise estiment que Mamadou Moustapha Ba s’est trompé de bonne fois en voulant leur faire comprendre que l’indemnité de logement est comprise dans l’indemnité spéciale complémentaire et d’autres types d’indemnité. «Nous lui rappelons que sur les 175 000 agents émergeant dans le budget de l’État, les 157 000 disposent d’une indemnité de logement, en plus de l’indemnité spéciale complémentaire», expliquent-ils, en donnant comme exemple les enseignants, les corps militaires et paramilitaires, certains agents de la santé et les magistrats. «Ils ont une indemnité de logement en plus de la dernière revalorisation salariale, au même titre que les agents interministériels», confient-ils.









Les agents soutiennent que l’argumentaire du ministre ne passera pas et n’accepteront que si le ministre des Finances fait une évaluation de toutes les augmentations opérées par l’État dans 15 jours.









«Comme l'a si bien dit le ministre des Finances, les augmentations varient de 80 000 à 300 000 F CFA, de la hiérarchie C à la hiérarchie A1. Si l'indemnité de logement, qui est de 100 000 F CFA, était prise en compte dans l'indemnité spéciale, pour être raisonnable, ceux de la hiérarchie C qui ont une augmentation de 80 000 F CFA doivent se retrouver avec 180 000 F CFA ; ceux de la hiérarchie B4 qui ont 100 000 auront 200 000 F CFA et ceux de la hiérarchie B1 qui ont 150 000 à 250 000 F CAF et les hiérarchies A2 qui ont 250 000 doivent avoir 350 000 F CFA, les hiérarchies A1 qui ont 300 000 auront 400 000 F CFA », révèlent-ils tout en annonçant la tenue d’un point de presse le jeudi pour une large explication.





Le collectif rappelle que l’indemnité de logement n’est pas une augmentation de salaire qu’ils réclament, mais une réparation de l'iniquité salariale et de l'injustice pour les 18 000 travailleurs qui restent. «Nous rappelons qu'en 2023, le ministre des Finances avait rencontré le collectif et a estimé que cette revendication n'est pas possible, car elle n'est pas prise en compte dans le budget de 2023. Mais en perspective économique de 2024, cela est possible».