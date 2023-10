Fonction publique : les salaires de 25% des fonctionnaires bloqués

Depuis le début du mois d’octobre, le service est perturbé à la CBAO. Les agents de la banque sont en grève. Ils réclament, entre autres points de leur plateforme revendicative, une augmentation de leurs salaires. Samedi dernier, ils sont restés sur leur position en décrétant encore 48 heures renouvelables.



Ce nouveau mot d’ordre risque d’être durement ressenti par les agents de l’Administration. Les salaires de 25% des fonctionnaires étant payés via la CBAO, selon le secrétaire général du Collège des délégués de la banque, Doudou Tounkara, repris par Les Échos.



Le journal rapporte que les salaires des fonctionnaires domiciliés à la CBAO sont déjà virés. Mais, indique la même source, ils ne sont pas encore positionnés sur les comptes des ayants droit à cause de la grève des travailleurs.



Et ce blocage risque durer car, renseigne Les Échos, ces derniers exigent la satisfaction de toutes leurs revendications pour reprendre le travail.