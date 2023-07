Football régional : Samba Ndiaye gâte la jeunesse de Ndoffane

Samba Ndiaye, Président du MDIS et Directeur Général des Grands Trains du Sénégal, vient de marquer un nouveau coup en faveur de la jeunesse sénégalaise. En effet, grâce à ses efforts et son engagement indéfectible envers le développement du sport et de la jeunesse, une finale de football mémorable a eu lieu ce dimanche 23 juillet 2023 dans la ville de Ndoffane.





Initialement prévue au stade municipal de Ndoffane, la finale de la ligue régionale de football a connu un imprévu de dernière minute, puisque le terrain n'était malheureusement pas disponible. Mais c'était sans compter sur la détermination de Samba Ndiaye qui, soucieux de permettre aux jeunes talents de s'exprimer et de briller, a rapidement trouvé une solution.





C'est ainsi que le terrain du lycée de Ndoffane a été mis à disposition pour accueillir cette rencontre décisive comptant pour la montée en Nationale 2. Une foule immense s'est rassemblée pour assister à cet événement sportif d'importance, témoignant de l'engouement et de l'enthousiasme que suscite le football dans la région.





La finale a opposé l'équipe de l'Espoir du RIP de Nioro à celle de JUBO FC de Kaolack, deux formations qui ont su se hisser jusqu'à ce stade de la compétition avec détermination et talent. Le match a été très disputé, chaque équipe donnant le meilleur d'elle-même sur le terrain.





Au coup de sifflet final, c'est l'Espoir du RIP de Nioro qui a finalement remporté la victoire en s'imposant sur le score serré de 1 but à 0 face à JUBO FC de Kaolack. Une consécration méritée pour les joueurs et le staff de l'équipe victorieuse, qui ont su faire preuve de cohésion, de stratégie et de talent tout au long de la compétition.