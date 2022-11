Forces armées sénégalaises : Nominations, promotions, affectations… Macky Sall récompense la compétence

Depuis sa prise de fonction en 2012, le président sénégalais Macky Sall, a fait preuve d’une grande détermination pour assurer le développement militaire du pays. Ne lésinant pas sur les moyens, le chef de l’Etat a toujours affiché l’ambition de bâtir un outil de défense à la hauteur des ambitions d’émergence du Sénégal. Avec un intérêt particulier accordé aux ressources humaines, le président a mis en œuvre plusieurs actions visant essentiellement la reconnaissance et la récompense des compétences militaires.



La modernisation des Forces armées sénégalaises se poursuit. C’est un engagement pris par le président de la République, Macky Sall, en personne. Plusieurs actions ont été prises récemment dans ce sens et vise à doter l’armée des ressources nécessaires lui permettant de mener à bien ses missions de défenses de l’intégrité territoriale du pays et la sécurité de ses habitants. En plus des moyens matériels, le Président a toujours œuvré pour un renforcement des ressources humaines au niveau de l’institution militaire. Les dernières nominations et promotions au sein de l’Armée vont dans le sens de ce renforcement, nécessaire pour toute armée qui se veut performante.



Nominations dans les rangs de l’armée : Du sang neuf et une consécration des compétences



Pour une armée performante et en mesure d’accomplir ses rôles constitutionnels, la recette est simple et elle est en vigueur dans tous les pays à régime civil. Elle consiste en un changement dans la continuité. Ce qui implique l’injection en continu d’un sang neuf dans les rangs de l’armée, notamment dans les postes de responsabilité, tout en gardant les équilibres en vigueur. Le Sénégal ne fait pas exception sur ce point et le Président Macky Sall y veille personnellement comme l’ont bien démontré les dernières nominations.



Sur la liste des nouveaux promus on retrouve notamment le Général Souleymane KANDE. Militaire au parcours exemplaire, ses actions sur le terrain ont fait de lui l’un des hommes de terrain les plus performants. En effet, ayant participé à toutes les gloires de l’Armée sénégalaise, de la Casamance à l’opération Gabou en Guinée Bissau, en passant par l’opération « Restaurer la démocratie en Gambie», il a fait preuve d’une grande efficacité. Les dernières opérations exécutées en Casamance par le général KANDE à la tête de la Zone militaire N°5 avaient permis le démantèlement des bases rebelles et le retour de populations dans les villages abandonnés pendant plusieurs décennies.



Patriote, loyal et grand défenseur du pays, des qualités qui lui ont valu cette promotion au grade de Général à l’âge de 51 ans. Il fait désormais partie d’une jeune génération de militaires à la carrière exemplaire comme plusieurs de ses prédécesseurs comme les généraux Joseph Mamadou DIOP, Omar WADE, Babacar GAYE, Abdoulaye FALL pour ne citer que ceux-là qui ont tous été promus entre 49 et 50 ans.



Sur cette liste on retrouve également les Généraux de division Mbaye CISSE, qui prend la tête de l’Etat-major particulier du Président de la République, Philippe DIA, nommé à l’Inspection générale des Forces armées et le Général de brigade Jean DIEME, nommé au niveau du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité. Des nominations logiques, vu le parcours de chacun de ces militaires. Là encore, l’action du chef de l’Etat vient garantir la bonne gouvernance de l’institution militaire sénégalaise.



Sur le même registre, plusieurs hauts gradés de l’armée ont été maintenus dans leurs postes. Ayant prouvé leurs valeurs depuis plusieurs années, leur maintien sonne comme une récompense pour leurs actions en faveur de l’institution militaire. Il s’agit notamment du Général MBENGUE, médecin du Président Macky Sall et également de son prédécesseur Abdoulaye WADE.



La liste compte également les Généraux Maissa Niang et Cheikh SENE tous deux anciens Hauts Commandants de la Gendarmerie Nationale, aussitôt après avoir été versés dans la seconde section ont été promus. Pour le premier Grand Chancelier et le second à la très stratégique DRN (Délégation Générale au renseignement national). Ainsi que le Général Meissa Cellé NDIAYE, maintenu à son poste d’Aide de camp du Président jusqu’en 2024. Avec une brillante carrière au sein du Bataillon de commandos, le Général NDIAYE avait été affecté entre 1999 et 2001 à l’Ecole Nationale des Officiers d’Active (ENOA) comme Directeur de promotion. Pour plusieurs observateurs, l’homme mérite sa place aux cotés du chef de l’Etat au même titre que ces valeureux généraux . À travers son maintien à son poste, Macky Sall fait honneur à un officier qui inspire la nouvelle génération d’officiers aux vertus de discipline, de courage et de loyauté.



Forces armées du Sénégal : une Institution militaire d’exception en Afrique de l’Ouest



Depuis leur création en 1960, les Forces armées du Sénégal se sont fixé la mission d’assurer la défense nationale et ce, dans le respect total des dispositions constitutionnelles. Faisant la fierté de la nation sénégalaise, l’Institution militaire sénégalaise est souvent citée en exemple par la communauté internationale. En effet, l’Armée sénégalaise est un véritable levier diplomatique dont le professionnalisme avéré n’est plus à démontrer, du fait de ses multiples participations à l’effort de paix dans le monde par le déploiement de contingents.



Les Forces armées du Sénégal ont également un rôle majeur à jouer en vue de garantir une « meilleure surveillance des ressources naturelles » dans le pays. Selon le président Macky Sall, « par les temps qui courent, l’une des missions primordiales des forces armées est de veiller à la surveillance des ressources naturelles face à leur raréfaction due à la dégradation continue de l’environnement, aux pillages et trafics illicites ».



Dans une déclaration du chef de l’Etat à la cérémonie officielle de célébration de la 19e Journée des Forces armées, il a engagé les forces de défense et de sécurité à rester mobilisées dans la mise en œuvre de stratégies opérationnelles visant à faire face aux différentes formes de criminalité qui affectent les ressources naturelles. « D’importants investissements avaient déjà été consentis au profit des forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terre, mer, air, à la hauteur des défis et des enjeux de l’heure », a-t-il indiqué. « Je reste plus que jamais déterminé à soutenir la montée en puissance et la modernisation de nos forces armées parce que face à la multiplication et à la complexité des agressions, il n’y a pas de prix pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement économique et social », avait conclu Macky Sall