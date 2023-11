FORÊT CLASSÉE DE THIÈS : Éleveurs et agriculteurs ruent dans les brancards

Éleveurs et agriculteurs des communes de Keur Mousseu, Fandène, Notto Diobass et Pout se sont retrouvés, hier, au cours d’un sit-in, pour dénoncer l’accaparement, par des promoteurs privés, des terres qui constituaient leur zone de pâturage dans la forêt classée de Thiès. Issa Kâ, le secrétaire général du collectif des éleveurs et autres impactés de la forêt, alerte sur des « risques d'affrontements entre éleveurs et promoteurs privés dans cette forêt classée », dont « une bonne partie a été déclassée et des centaines d'hectares attribués à de tiers individus, au grand préjudice des agropasteurs ».





Le collectif crie son « désespoir » par rapport aux « conséquences néfastes, désastreuses » engendrées par le déclassement de la forêt classée de Thiès dans le secteur de l'élevage. À titre d'exemple, Issa Kâ souligne « le projet agroforestier qui s’étend sur 331 ha attribués à des promoteurs privés au détriment de plusieurs centaines de pères et mères de famille qui n’ont que l’élevage pour survivre» ; «La Zac de Keur Mousseu, érigée dans notre zone de pâturage et qui s’étend sur 299 ha », «le projet des 100 000 logements sur 440 ha » et, s’étrangle-t-il, « on laisse en rade tous ces pères et mères de famille ».





Des impactés qui s’offusquent du fait de « n’avoir jamais été associés ni impliqués dans les prises de décision » et qui réclament « justice », à savoir « la conservation de (leurs) zones de pâturage ».





Le secrétaire général du collectif des éleveurs et autres impactés de la forêt classée de Thiès remarque : « Nous, éleveurs, n'avons rien, n'avons pas été servis. Donc, nous sommes délaissés à tort. »





Il estime qu’« il est temps d’impliquer les acteurs de l’élevage qui ne font l’objet d’aucune considération, d’aucun respect de la part des autorités locales ». Ces éleveurs qui sollicitent « l’arbitrage du président de la République » comptent « suivre (leur) logique jusqu’au bout et (sont) prêts à y laisser (leurs) vies ».





Issa Kâ et ses camarades pensent que « la seule solution consisterait, pour les autorités compétentes, à descendre à la base, ouvrir de larges concertations avec l’ensemble des acteurs ».