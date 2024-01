Forêt de Mbao: Un agent de Henan Chine agressé, les 3 auteurs arrêtés



Le commissariat de Yeumbeul-Comico a démantelé un gang d'agresseurs qui semait la terreur à la forêt de Mbao. Ainsi les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ont déféré trois bandits qui avaient dépouillé un agent de Henan Chine sous la menace d’armes, selon des sources de Seneweb.





Encore un nouveau cas d’agression à la forêt de Mbao ! Un chauffeur en service à l'entreprise Henan Chine y a passé un sale quart d'heure. D.Sané a été intercepté, dans la nuit du 25 décembre dernier dans cette forêt classée, par des malfaiteurs armés de coupe-coupes et de pompes asphyxiantes. Il a ainsi été dépouillé de ses deux téléphones portables.



Après avoir frôlé le pire, la victime s'est présentée au commissariat de Yeumbeul-Comico vers 23h pour raconter sa mésaventure. Séance tenante, le chef du service a déployé ses éléments de la brigade de recherches sur les lieux indiqués. Le large ratissage effectué par les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a permis d'interpeller un suspect. Ils (les policiers) ont saisi les deux téléphones portables du chauffeur de Henan Chine et une pompe asphyxiante par devers le mis en cause, I.Thiam.



Interrogé sur procès-verbal, I.Thiam a avoué être membre du gang incriminé avant de décliner l'identité de ses compères. La poursuite des investigations s'est soldée par l'arrestation des deux autres agresseurs. Mis devant le fait accompli, O.Faye et F.Mbow ont reconnu partiellement les faits, selon des sources de Seneweb.



Au terme de l'enquête diligentée par la police de Yeumbeul-Comico, le trio a été déféré au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes. Les auteurs de cette agression nocturne dorment actuellement en prison.