Fortes pluies à Nyssia (Ziguinchor) : 127 familles dorment à belle étoile

Près de 130 familles sinistrées dorment à la belle étoile à Nyssia. Leurs concessions ont été prises par les eaux de pluie. Le maire de cette localité située dans le département de Ziguinchor appelle les autorités à une solution d’urgence.







« On a enregistré de fortes pluies au niveau de la commune de Nyassia et cela a fait beaucoup de dégâts. Nous nommons aujourd’hui à 127 maisons endommagées, les 9 sont complètement rasées, les autres c'est des pans de mur tombés, des fissures et des affaissements. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a 127 ménages sinistrés dans la commune de Nyassia », a soutenu Mamadou Diallo.