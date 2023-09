FORTES PLUIES A TAMBACOUNDA : Plusieurs quartiers sous les eaux

De fortes pluies se sont abattues ce lundi de 10 heures à 13 heures à Tambacounda avec ses conséquences. Plusieurs quartiers sont sous les eaux.





Après la pluie, c’est le beau temps. Mais, cet adage ne colle pas bien ces temps qui courent dans la capitale orientale. En effet, les populations souffrent le martyre à cause des eaux de pluie. Dans certains quartiers de la ville, à savoir Sare Guilel, Afia, Gouye, Gourel Barry, Diallobougou entrer ou sortir relève d'un casse-tête chinois. «Nous sommes dans une désolation totale. Le quartier Sare Guilel n'a même pas de route. Même pour sortir de la maison c'est un problème», explique une femme complètement dépassée par la tournure des faits. «Nous attendons toujours la réaction de l'équipe municipale en vain. Des promesses rien que des promesses. Le maire est venu jusqu'ici et a constaté de visu la souffrance que nous endurons en saison des pluies», ajoute-t-elle.