Forum annuel des dialogues en humanité: Barthélemy Dias invite à investir dans le capital humain et l'économie de la vie

Le maire de la Ville Dakar a procédé au lancement officiel du Forum annuel sur les dialogues en humanité à l’hôtel de Ville. Face à l’assistance, Barthélemy Dias appelle à investir dans le capital humain et l’économie de la vie. L’édile de la capitale sénégalaise se dit très affecté par la situation actuelle que traverse le monde.





« Nos sociétés basculent inlassablement vers le repli sur soi et l'individualisme qui constitue, à n'en point douter, le lit de la désocialisation. Ces phénomènes nouveaux interpellent notre conscience et doivent nous inviter à puiser dans notre héritage des moyens de repenser nos modes d'action et de vie. C'est cette vision basée sur la prééminence de l'humain qui constitue notre viatique. Investir dans le capital humain et l'économie de la vie »a-t-il déclaré.





Le thème retenu par cette édition « Que personne ne fasse chavirer la pirogue » est en phase avec la politique citoyenne véhiculée par le député-maire.





« Cette rencontre me tient à cœur, parce qu'elle est en parfaite communion avec ma vision. C'est aussi parce que le citoyen est au cœur de ce processus que nous réservons une attention particulière à la construction citoyenne », a-t-il indiqué.

D'ailleurs, renseigne-t-il « nous avons mis en place un observatoire citoyen pour dynamiser la participation citoyenne et impulser une meilleure responsabilisation des citoyens dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques locales. Et cela ne peut se réaliser sans un engagement de tous pour combattre les tares de la société moderne qui, malheureusement, est devenue le théâtre d'une violence multiforme, avec des proportions incontrôlables ».





Lors de cette rencontre tenue à l’hôtel de Ville, Barthélemy Dias s’est prononcé sur la migration irrégulière et la situation dramatique qui sévit au Moyen-Orient, le conflit russo-ukrainien, les actes de violence et les attaques terroristes.





« La violence est plus près de nous, les mouvements djihadistes et leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes. Le phénomène migratoire a aussi des conséquences dramatiques pour les familles et les populations africaines. La situation du monde actuel n'est certainement pas la même », a-t-il constaté.





A noter que la thématique du Forum de Dakar vise à préserver les générations présentes et futures des fléaux, pour un monde réconcilié avec lui-même. Il met en avant le dialogue et la concertation au cœur des différentes stratégies. Ce qui a d’ailleurs conduit Barthélémy Dias à la tête de la mairie de Dakar.