Forum d’Automne du Club des Dirigeants : Deux journées de discussions prometteuses pour l’avenir financier du continent africain

Ensemble vers un avenir financier prospère pour le continent africain ! C’est le message fort qui a prévalu tout au long du Forum d’Automne du Club des Dirigeants, qui s'est tenu les 2 et 3 octobre au Caudan Arts Centre. Organisé par MCB Consulting, en collaboration avec le Club des Dirigeants de Banques et Établissements de Crédit d’Afrique sous le thème « Comment accélérer l’émergence des champions bancaires panafricains », cet événement a réuni l’élite du secteur bancaire et financier de l’Afrique francophone. Pendant deux jours, les intervenants ont partagé leurs connaissances et leurs visions. Le consensus majeur qui s'en est dégagé est que la transformation financière en Afrique repose sur une mise en œuvre réussie de la digitalisation et une protection adéquate des données. Dans l'ensemble, ces interventions ont jeté des bases solides et prospères, encourageant tous les participants à travailler ensemble pour y arriver.





Lors de la première journée de conférence, Jean Michel Félix, CEO de MCB Consulting, a ouvert l’événement en encourageant les participants à unir leurs efforts et expertises vers une mission commune : celle de créer un avenir plus solide et plus prospère pour le continent africain. « Il y a dans cette salle plus de 30 ban quiers venant de 14 pays différents - quoi de mieux pour faire émerger les champions bancaires panafricains en restant fidèles aux thématiques d’aujourd’hui ? Ensemble, nous pouvons ou plutôt nous devons créer un avenir plus solide et prospère pour le continent africain. De mon point de vue, cela n’est possible qu’à travers un partenariat basé sur nos qualités respectives et une confiance mutuelle sans artifice, en citant aussi ce très connu proverbe africain « Si vous souhaitez aller vite, allez-y seul mais si vous souhaitez aller loin, allez-y ensemble », a-t-il souligné.





Le Forum d’Automne du Club des Dirigeants a créé des opportunités de réseautage avec les pairs africains. Pour le CEO du groupe MCB, Jean Michel Ng Tseung, cette conférence était en effet « l’illustration parfaite de la solidarité fraternelle du continent africain ». Il a poursuivi en réaffirmant la démarche purement volontariste de tous pour mettre en œuvre les idées et les points de vue qui définissent le secteur financier dans la région. Jean Michel Ng Tseung a décrit les participants présents comme étant des moteurs du changement, des créateurs d’opportunités et des gardiens de la vision dont le rôle consiste à stimuler l’innovation, contribuer à la croissance économique du continent et répondre aux problématiques fondamentales telles que le développement infrastructurel, l’inclusion financière et la transition digitale. Un défi d’ailleurs entrepris par le groupe MCB ! « Nous souhaitons participer, dans la mesure de nos capacités financières, à la transition énergétique en Afrique et accompagner les institutions de financement du développement et tous les autres investisseurs locaux et internationaux dans leurs stratégies de développement dans le continent », a-t-il fait ressortir.







Le Club des Dirigeants de Banques et Établissements de Crédit d’Afrique célèbrera ses 35 ans l'an prochain. À l’aube de cet anniversaire, ils ont choisi Maurice pour accueillir leur forum d'automne. Cette décision témoigne de la pérennité de la collaboration et de la confiance placée en la MCB Consulting et par conséquent l’île Maurice. En effet, le co-fondateur du Club, Alain Le Noir a souligné que Maurice reste à la pointe de l'innovation dans le secteur bancaire. Pour lui, ce forum était une opportunité de découvrir toutes les nouvelles avancées que l'île offre et qu'elle avait à partager avec les délégations présentes. Il a déclaré : « C’est un miracle que le Club soit toujours existant en Afrique car les conditions de fonctionnement de l’Afrique francophone à l'époque étaient totalement différentes. Aujourd’hui, il y a beaucoup de groupes dont le groupe MCB qui investissent dans la formation de leur personnel et qui ont donc recours à des ressources en interne plutôt que de faire appel à l’étranger et c’est pour cela que nous citons souvent l’île Maurice comme étant très novatrice dans le secteur bancaire et financier ».





La conférence a rassemblé un panel international de haut niveau et multidisciplinaire, avec des intervenants de renom. Jean-Paul Mergeai, Président International Sales chez Temenos, a exploré les dernières tendances technologiques à maîtriser et les défis liés à la transformation informatique. Jean-Michel Félix, CEO de MCB Consulting, s’est penché sur la question du capital humain et a souligné l’importance d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente, un enjeu crucial pour le secteur bancaire, tout en prenant en considération l’avènement technologique [notamment le IA], les nuances générationnelles et le besoin essentiel d’établir très clairement ‘sa’ propre proposition de valeur. Patrick Roussel, Président de Orange Bank Africa a pris la parole pour explorer le caractère disruptif et révolutionnaire d’Orange Bank Africa pour le continent africain, ainsi que ses implications sur le marché africain. Drudeisha Madhub, Commissaire à la Protection des données de l’île Maurice, a partagé sa perspective sur l'intégration des avancées technologiques visant à améliorer l'efficacité et la portée des services bancaires, tout en explorant les questions liées à la protection des données dans le secteur. Amédée Darga, Président du Club des Affaires Maurice-Afrique Facilitateur, a lui apporté des perspectives précieuses sur les leçons à tirer pour soutenir la croissance des institutions bancaires panafricaines. Jonas Siliadin, Conseiller au laboratoire des idées du Club des Dirigeants de Banque, s’est penché sur les leviers permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle, en termes de compétences, de données, des processus et de pilotage. Enfin, Thierno Sy, Directeur Général de Nourou Financial, a soulevé une question cruciale : les banques africaines doivent-elles rompre avec les modèles de banque universelle ?