Forum de redevabilité : Les députés de Kaolack à l’écoute des préoccupations des populations

Des députés du département de Kaolack, ont fait face aux forces vives du département dans le cadre d’une interpellation citoyenne à la veille de la prochaine plénière de l’Assemblée nationale et du conseil présidentiel consacré à la région ce mercredi.







Des députés de la circonscription électorale en face de représentants de corporation, des organisations de jeunes, de groupements féminins et de la société civile. C'est cette tribune inédite qui a été organisée par les députés Adji Mergane Kanouté et Ahmed Benjelloune dans la salle de délibération du conseil départemental de Kaolack.





Un forum qui a servi d’espace d’interpellation aux parlementaires. “Le projet a pour objectif pour les députés que nous sommes de recueillir les préoccupations des populations à travers certains de leurs représentants et les porter à l’assemblée nationale. C’est un devoir de redevabilité vis-à-vis de nos mandants“, a justifié la vice-présidente du groupe parlementaire de BBY.





Des participants qui n’ont pas hésité à trancher dans le vif en demandant à leurs interlocuteurs les raisons de l'arrêt de projets publics tels que la réhabilitation du Port commercial.





Sur cette question, la parlementaire rassure que le processus sera relancé et que le Ministre de la Pêche leur a donné des garanties à cet effet. Pour sa part le président du conseil départemental, et par ailleurs député à l'assemblée nationale, s’est engagé à défendre à l’hémicycle les préoccupations des acteurs économiques de la circonscription administrative notamment les producteurs agricoles et les commerçants.





Il a aussi mis en avant la synergie avec les associations de jeunesse pour mieux les impliquer dans le développement de l’éducation et les défis environnementaux. À noter que cette plateforme de concertation a été organisée à la veille du conseil présidentiel de ce mercredi et de la prochaine session budgétaire à l’assemblée nationale .