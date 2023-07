Forum Invest In Senegal : Yango au coeur de l'événement

Yango participe au premier Forum Invest In Senegal, organisé par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX-S.A.) en partenariat avec Global View Africa.





Yango, l'un des principaux services de covoiturage opérant en Afrique, participe activement au Forum Invest In Senegal qui se tient du 6 au 8 juillet 2023 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Dakar. Présidé par S.E. Macky Sall, Président du Sénégal, cet événement réunira des investisseurs et des partenaires internationaux pour promouvoir le développement économique du pays.





Aicha Niang, Country Manager chez Yango, a déclaré : "La participation de Yango au Forum Invest In Senegal est une démonstration claire de son engagement envers l'Afrique, et le Sénégal en particulier. Le Sénégal est un marché clé pour Yango et en tant qu'acteur majeur actif dans ce secteur, nous sommes heureux de contribuer activement aux discussions sur le développement économique du Sénégal, d'explorer de nouveaux partenariats et de partager notre expertise pour aider à la mise en œuvre des réglementations dans le secteur numérique, en particulier le secteur du covoiturage au Sénégal."





Le sommet offre une excellente occasion de rencontrer des représentants du secteur privé, du gouvernement et des organisations de développement, des partenaires et des pairs de l'industrie du Sénégal et de toute l'Afrique. Yango aura l'occasion de rencontrer de nombreux partenaires potentiels, notamment des ministres, des chefs d'entreprise, des investisseurs et des représentants de la Banque Africaine de Développement (BAD), de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) et de la Banque Islamique de Développement (BID), de DP World, de SUMMA, de BP, de Total Energy et de l'IFC.





"Nous sommes impatients de présenter nos dernières innovations, d'échanger des points de vue et de forger des relations précieuses et nous continuerons à le faire au Sénégal, car nous opérons sur le marché depuis fin 2021et en Afrique également. Notre objectif primordial est d'avoir un impact significatif sur la mobilité urbaine et de favoriser la croissance socio-économique de l'Afrique et d'unir nos forces avec un certain nombre de partenaires locaux et internationaux pour promouvoir l'investissement responsable et la réglementation du secteur numérique au Sénégal", a ajouté Aicha Niang.





Le nombre de trajets sur les marchés africains où Yango est présent a triplé au cours de l'année écoulée, tout comme le nombre d'utilisateurs actifs de Yango, qui a augmenté de 200 %, ce qui reflète la popularité et la demande croissante pour les services de la plateforme et témoigne de la commodité et de la fiabilité exceptionnelle de cette dernière. L'expansion rapide de Yango sur le continent africain, avec 12 lancements rien que l'année dernière, a permis d'établir sa présence dans plus de 20 pays, dont la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Angola, le Cameroun, la RDC, le Ghana, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, la République du Congo, le Sénégal et la Zambie.





Reconnue pour son expertise technologique, Yango s'engage à améliorer la mobilité des personnes au Sénégal et dans les villes du monde entier grâce à ses solutions innovantes en





exploitant les technologies intelligentes. L'entreprise vise également à transformer les flottes en aidant les partenaires locaux à attirer des investissements plus importants, en leur permettant de moderniser leur flotte tous les 3 ou 4 ans, en optimisant les systèmes de répartition des véhicules et les itinéraires, et en économisant du carburant. L'objectif final est de promouvoir des entreprises durables qui profitent aux partenaires, aux conducteurs, aux utilisateurs et à la société dans son ensemble.