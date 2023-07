FORUM « INVEST IN SENEGAL » et RECEPTION GARE DU TER DE L’AIBD : Le doublé gagnant de l’APIX

L’Agence de Promotion des Investissements et grands travaux (APIX), en trois jours (6,7,8 juillet 2023) a organisé avec brio son premier Forum de l’Investissement « Invest in Sénégal » avec plus de soixante-treize (73) pays, de 3200 participants et plus de 7000 milliards d’intention de financement et de signatures de contrats. Mais aussi dans la foulée, l’Agence a organisé la cérémonie de réception des travaux de la Gare du TER de l’Aéroport International de Blaise Diagne sous la présidence effective du Chef de l’État.



FORUM « INVEST IN SENEGAL »



Le Premier Ministre Amadou Ba qui est revenu sur les précédentes félicitations du Chef de l’État qui a ouvert le Forum la veille, a estimé que le Forum est un « franc succès ».



« C’est un franc succès. Je tiens à souligner que des accords importants ont été conclus pendant ce Forum « Invest In Senegal », notamment l’accord d’investissement des 265 millions de dollars en faveur du Développement Rapide de 220 hectares qui facilitera l’implantation d’entreprises industrielles et de services de rang mondial créateurs de milliers d’emplois directs. Cet important investissement vient s’ajouter sur celui de 31 milliards déjà mobilisés par l’État du Sénégal auprès de la BOAD », a fait savoir le Premier Ministre Amadou BA.



7000 milliards F CFA d’intention de financement et d’investissement



Le Directeur général de l’APIX, Docteur Abdoulaye Baldé, méthodique sur les statistiques révèle : « Au total nous avons enregistré 6394 milliards en terme d’intention de financement et d’investissement dont 4820 milliards F CFA d’intention d’investissement direct porté par des privés ».



Selon Pierre Goudiaby Atépa, « le secteur privé national a été entièrement associé à cet événement. Nous allons jouer notre rôle pour accompagner le Gouvernement à éradiquer la pauvreté et créer la richesse dans notre pays », a-t-il fait savoir.



RECEPTION DE LA GARE DU TER DE L’AIBD



Le Chef de l’État, Macky Sall, qui a ouvert le Forum « Invest In Senegal » qui a été une grande réussite, ce jeudi, a réceptionné dans la foulée la Gare du TER de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), ce samedi dans l’après-midi.



« La Phase 1 du TER a été inaugurée le 27 décembre 2021 avec 15 trains qui convoyaient quotidiennement 100.000 passagers, de Dakar à Diamniadio. La Phase 2 va rallier l’Aéroport International Blaise Diagne, en passant par Sébikhotane et les trains vont passer de 15 à 22 », a déclaré le Président de la République du Sénégal, Macky SALL, lors de la réception de la Gare du TER de l’AIBD ce vendredi.