Forum Royaume Uni/Afrique : Abdoulaye Baldé évoque les projets du pétrole et du gaz avec des investisseurs britanniques

Plusieurs pays, dont onze du continent africain, se rencontrent depuis hier à Londres pour échanger sur le commerce et l’investissement. Londres, place financière internationale, accueille ainsi les pays avec lesquels le Royaume Uni souhaite booster ses relations afin d’être plus présent dans les affaires notamment au Sénégal.





Le Directeur Général de l’Apix, Dr Abdoulaye Baldé, qui assistait hier à l’ouverture de la bourse de Londres est très sollicité par les investisseurs britanniques pour discuter des grands projets du Sénégal dans la proche perspective de l’exploitation du pétrole et du gaz.





Le Ministère de l’Économie et le Ministère des infrastructures ont leurs délégations engagées dans les échanges pour porter les ambitions de la destination de notre pays comme terre privilégiée d’investissement.