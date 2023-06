FRAPP : 2 manifestations pacifiques prévues ce week-end dont une chez Ousmane Sonko

Le mouvement Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) a annoncé la tenue de deux manifestations pacifiques prévues pour le week-end à Dakar. Le secrétariat exécutif de ce mouvement a déclaré que les manifestations, intitulées "YOON DAFA JENG", se dérouleront le samedi 17 juin 2023 au terrain HLM Grand-Yoff, en face du stade Léopold Sédar Senghor, de 15h à 19h, et le dimanche 18 juin 2023 devant la maison de Ousmane Sonko à la cité Kër Gorgi à Dakar, de 10h à 14h.





Plusieurs points de revendications sont énumérés dont le front contre la 3e candidature « illégale et illégitime » du président Macky Sall et contre l’hypothèse d’une idée de prolongation de son mandat. Le mouvement demande également la libération des « détenus politiques », la justice pour les victimes des récentes violences imputées au régime en place, la levée immédiate de la « séquestration » de Ousmane Sonko, la mobilisation contre la « liquidation » des candidatures de Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade, la levée « sans délai » de la suspension « illégale » du signal de Walfadjiri et l'arrêt de l'utilisation des nervis.