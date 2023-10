Fruitz : la nouvelle application de rencontre tendance pour trouver l’amour

Vous rêvez de trouver l’amour, mais vous êtes lassé(e) des applications de rencontre traditionnelles qui vous suggèrent des profils qui ne vous correspondent pas? Vous avez envie de faire connaissance avec des personnes qui ont les mêmes désirs que vous, que ce soit pour une relation durable, un coup de cœur ou une aventure éphémère? Alors, vous devriez tester Fruitz, la nouvelle application de rencontre qui cartonne sur le marché. Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien utiliser cette application de rencontre originale et amusante.





Comment fonctionne Fruitz?





Fruitz est une application de rencontre gratuite, disponible sur iOS et Android, qui se base sur un concept simple et efficace : les fruits. Chaque fruit représente une envie différente en matière de relation sentimentale. Il y a quatre fruits possibles : la cerise, la pastèque, le raisin et la pêche. La cerise signifie que vous cherchez l'amour avec un grand A, la pastèque que vous voulez du sérieux, mais sans vous prendre la tête, le raisin que vous êtes ouvert(e) à tout type de relation, et la pêche que vous voulez juste vous amuser sans lendemain.





Lorsque vous créez votre profil sur Fruitz, vous devez choisir votre fruit du moment, ainsi que vos critères de préférence (âge, sexe, distance). Ensuite, vous pouvez consulter les profils des personnes qui ont choisi le même fruit que vous et leur envoyer un like si elles vous plaisent. Si le like est réciproque, vous pouvez commencer à discuter avec votre match.





Quels sont les avantages de Fruitz?





Fruitz présente plusieurs avantages par rapport aux autres applications de rencontre. Tout d’abord, elle permet d’éviter les ambiguïtés et les faux espoirs, en affichant clairement les intentions de chaque utilisateur. Ainsi, vous savez dès le départ à quoi vous attendre, et vous ne perdez pas votre temps avec des personnes qui ne veulent pas la même chose que vous. Ensuite, elle offre une expérience ludique et personnalisée, en utilisant les fruits comme symboles de vos envies.





Vous pouvez changer de fruit à tout moment, selon votre humeur et vos besoins. Enfin, elle respecte votre vie privée et votre sécurité, en ne divulguant pas votre nom complet ni votre localisation exacte. Vous pouvez également bloquer ou signaler les profils indésirables ou malveillants.





Comment optimiser son profil sur Fruitz?





Pour maximiser vos chances de trouver votre âme sœur sur Fruitz, il est important de soigner votre profil. Voici quelques conseils pour le rendre attractif et séduisant :





• Choisissez une photo de qualité, qui mette en valeur votre visage et votre sourire. Évitez les selfies flous, les filtres excessifs ou les photos de groupe.





• Soyez cohérent(e) avec votre choix de fruit. Ne choisissez pas la cerise si vous ne cherchez pas l’amour ni la pêche si vous voulez du sérieux. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres.





• N’hésitez pas à mettre à jour votre profil régulièrement, en changeant de photo ou de description si besoin. Cela montrera que vous êtes actif (ve) et motivé(e).





Pour plus d'astuces pour optimiser votre profil sur Fruitz.





Comment réussir sa conversation sur Fruitz?





Une fois que vous avez obtenu un match sur Fruitz, il faut savoir entretenir la conversation pour créer du lien et susciter l’intérêt. Voici quelques astuces pour y parvenir :





• Soyez poli(e) et respectueux (se). Commencez par saluer votre interlocuteur, et évitez les propos vulgaires ou offensants.





• Soyez curieux (se) et attentif (ve). Posez des questions ouvertes à votre match, et écoutez ses réponses. Montrez que vous vous intéressez à lui ou à elle, et que vous avez lu son profil.





• Soyez direct(e) et clair(e). N’attendez pas trop longtemps pour proposer un rendez-vous à votre match, si le courant passe bien. Exprimez vos envies et vos attentes, sans être trop pressant(e) ni trop timide.